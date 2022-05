Halles Tierwelt: Schwäne an der Fontäne

Auf dem Teich an der Ziegelwiese hat sich ein gefiedertes Pärchen niedergelassen. Wie man den Tieren eine Freude machen kann.

Halle (Saale)/MZ - Elegant gleitet der Schwan über das Wasser. Seine Partnerin sucht unterdessen am Ufer des Fontäne-Teiches auf der Ziegelweise nach Futter. Die Menschen, die sie aus nächster Nähe beobachten, scheinen die beiden Vögel nicht zu stören. Kein Fauchen oder aufgeregter Flügelschlag. Die Tiere haben sich offensichtlich an die Zuschauer auf Halles beliebtester Grünfläche gewöhnt. Spaziergänger konnten das Schwanenpaar in den vergangenen Wochen sehr oft auf dem Teich beobachten.