Nahverkehr in der Stadt Halles Straßenbahn: Vom Pferd bis zur Tina
Für viele Hallenser ist die Straßenbahn eine zuverlässige Größe in ihrem Leben. Das war schon vor über 100 Jahren so. Eine Dozentin stellte in der Volkshochschule eine Institution vor. Welche außergewöhnlichen Anekdoten sie zu erzählen hatte.
05.03.2026, 13:47
Halle/MZ. - Hallenser, die regelmäßig die Straßenbahn nutzen, kennen das Streckennetz der Havag genau. So führt die Linie 8 von der Elsa-Brändström-Straße, über Franckeplatz, Markt und Mühlweg nach Trotha. Das war nicht immer so.