Für viele Hallenser ist die Straßenbahn eine zuverlässige Größe in ihrem Leben. Das war schon vor über 100 Jahren so. Eine Dozentin stellte in der Volkshochschule eine Institution vor. Welche außergewöhnlichen Anekdoten sie zu erzählen hatte.

Von Walter Zöller 05.03.2026, 13:47
Die Pferdebahn endete in der heutigen Seebener Straße nicht weit entfernt vom Hintereingang zum Zoo.
Die Pferdebahn endete in der heutigen Seebener Straße nicht weit entfernt vom Hintereingang zum Zoo. (Foto: Stadtarchiv)

Halle/MZ. - Hallenser, die regelmäßig die Straßenbahn nutzen, kennen das Streckennetz der Havag genau. So führt die Linie 8 von der Elsa-Brändström-Straße, über Franckeplatz, Markt und Mühlweg nach Trotha. Das war nicht immer so.