Halles Stadtrat plant Sondersitzung im August

Stadtrat am in Halle.

Halle (Saale)/MZ/Nay - Der Stadtrat soll am Mittwoch, 25. August, um 16 Uhr, zu einer Sondersitzung im Kulturtreff am Stadion in Neustadt zusammenkommen. Grund für die außerplanmäßige Zusammenkunft sind nach MZ-Informationen Beschlüsse zu Vergabe-Entscheidungen, die keinen Aufschub dulden. Außerdem soll über eine Vereinbarung der Stadt mit dem Land gesprochen werden, bei der es um die Ausrichtung der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit geht, die in Halle stattfinden.

Wie Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) auf Nachfrage bestätigte, stehe der Termin allerdings derzeit noch auf der Kippe. Die Beschlussfähigkeit des Rates könnte möglicherweise nicht gegeben sein. Offenbar befinden sich noch zu viele Stadtratsmitglieder im Urlaub. Eigentlich herrscht in Halle bis zum 6. September politische Sommerpause. Eine Sondersitzung kann jedoch einberufen werden, wenn dringende Beschlüsse gefasst werden müssen.