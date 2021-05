Halles Stadtführer darf endlich wieder auf Tour durch die Altstadt gehen

Klaus Hennicke will Menschen wieder die Saalestadt zeigen.

Stadtführer Klaus Hennicke vor den Hausmannstürmen in Halle

Halle (Saale) - Ob Marktkirche, Moritzburg, Dom oder Uni - zu jeder Station der Altstadt-Tour, die Klaus Hennicke als Gästeführer am Sonntag ab 11 Uhr leitet, kann der 62-Jährige Geschichten und Geschichtchen erzählen. „Man darf nicht nur Fakten nennen, man muss Zusammenhänge erklären und anschaulich vorstellen“, sagt Hennicke. Er freut sich riesig, dass er nun seinem geliebten Nebenjob nach sieben Monaten Zwangspause in der Corona-Krise wieder nachkommen kann. „Stadtführungen sind ein Geben und Nehmen“, sagt er - auch er selbst, seit zehn Jahren Gästeführer und seit 60 Jahren Hallunke, lerne immer wieder Neues auch von den Gästen hinzu.

Nach sieben Monaten Corona-Zwangspause: Stadtführer kann in Halle wieder auf Tour

Aber auch während der Zeit des Lockdowns haben Hennicke und seine 36 Kollegen, die im Verein Hallesche Gästeführer zusammengeschlossen sind, Neues geschaffen: „Der Lockdown war eine Chance für uns, um neue Rundgänge und Rundfahrten zu konzipieren, bestehende zu aktualisieren und weiter zu entwickeln“, berichtet Hennicke, der im Hauptberuf Verkaufsleiter beim Werbeunternehmen Ströer ist. Hennicke hat u.a. eine Führung durch 1.700 Jahre jüdisches Leben in Halle entwickelt, die ab Sommer im Angebot ist.

Normalerweise ist Hennicke zweimal die Woche, meist am Wochenende im Einsatz. Was ihn vor zehn Jahren zu dem Besuch eines Gästeführerlehrgangs bewogen hat, war letztlich der Kontakt zu einer anderen Gästeführerin: „Wir hatten damals im Urlaub ein Ehepaar aus Wismar kennengelernt. Die Frau arbeitete als Gästeführerin in Wismar und hatte uns zu einem Stadtrundgang eingeladen.“

15 verschiedene Touren über die Hafenbahn, die Kaufhäuser bis hin zu einer Domführung

Von der zweistündigen Führung war der Kommunikationswirt extrem fasziniert: „Es war so lebhaft und anschaulich, als ob Störtebeker uns selbst geführt hätte.“ Prompt sah er nach der Rückkehr nach Halle eine Anzeige für einen neuen Ausbildungslehrgang für Stadtführer in Halle. Da waren die Würfel gefallen.

Machte Hennicke am Anfang nur Führungen im Freundeskreis, so hat er mittlerweile 15 verschiedene Touren über die Hafenbahn, die Kaufhäuser bis hin zu einer Domführung drauf. Wichtig für Interessierte ist: Maximal 20 Personen dürfen nach den geltenden Corona-Regeln teilnehmen. Die Kontaktdaten können bei Rundgängen, die vom Stadtmarketing angeboten werden, auch über die Luca-App eingegeben werden.

Alle Infos: www.halle-tourismus.de. (mz)