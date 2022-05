Halles Skater bekommen in Heide-Nord einen Bowl-Park: Wo weitere Anlagen entstehen sollen

Halle (Saale)/MZ - Gute Nachrichten für alle Skateboarder und Rollerfahrer in Heide-Nord: Für sie soll im Zanderweg eine neue Skateanlage gebaut werden. Denn die bestehende Anlage, gebaut Mitte der 90er Jahre und noch dazu die einzige in dem Stadtteil, ist stark abgenutzt und müsste ohne eine Sanierung in absehbarer Zeit geschlossen werden. Der Planungsausschuss hat dem Beschluss für einen Neubau an selber Stelle nun ohne große Diskussion zugestimmt.