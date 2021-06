Halles Saale-Kapitän legt nach langer Corona-Pause am Wochenende wieder ab

Halle (Saale) - Strahlend blauer Himmel, am Saaleufer weht eine leichte Brise über den Fluss, und die Sonne spiegelt sich in den blank geputzten Scheiben der MS „Händel II“. „Wir sind startklar“, sagt Saale-Kapitän Rüdiger Ruwolt, obwohl das optimistischer klingt, als es ist. Zwar hat Ruwolt in den vergangenen Monaten der pandemiebedingten Fahrpause jede Menge an und in seinem Schiff erledigt, repariert und unter anderem das Äußere des Schiffes mit frischem Anstrich und neuem Logo versehen.

Doch noch immer steht ihm der Frust über die Corona-Politik und die bisher kaum geflossenen finanziellen Hilfen bis über die Hutschnur der Kapitänsmütze. „Offenbar ist die Schifffahrt in Sachsen-Anhalt, zu der ja außer mir noch etliche Kollegen in Magdeburg, Bernburg, Merseburg und anderswo gehören, nirgendwo in den Corona-Verordnungen vorgesehen“, ärgert sich Ruwolt, der mit enormen finanziellen Einbußen klarkommen muss und erst vor wenigen Tagen einen Teil der Coronahilfen erhalten hat. Mal werde er als Reiseveranstalter betrachtet, mal als Gastronom.

Rüdiger Ruwolt geht mit der MS „Händel II“ wieder auf Stundenfahrt auf der Saale

„Wir sind offenbar schwer einzuordnen“, so Ruwolt, der unter anderem einen Kredit aufnehmen musste, um finanziell über die Runden zu kommen. Schließlich könne man ein Schiff im Unterschied zu einem Lokal nicht einfach zu- und nach fast einem Jahr wieder aufschließen. Und im Grunde, so Ruwolt, „ist die Saison bereits gelaufen“. Denn eigentlich startet Ruwolt stets Anfang März, während Mai und Juni Hochsaison für den Saale-Kapitän ist.

Dass es nun doch plötzlich „Leinen los!“ heißen kann, freut ihn trotz Personalmangel und vieler Unwägbarkeiten, so über die Zahl der Fahrgäste und die damit verbundene Planungsunsicherheit. „Wir machen einfach das Beste draus“, so Ruwolt, der am Wochenende erstmals seit langem wieder mit der MS „Händel II“ in „See“ sticht.

Rundfahrten Sa und So jeweils 13 und 15 Uhr, Tickets an Bord oder auf halle-saale-schifffahrt.de. (mz)