Halles OB: Vor einem Jahr begann die Impfaffäre - das sagt Wiegand heute

Kehrt Oberbürgermeister Bernd Wiegand noch einmal in sein Amt zurück? Der 64-Jährige ist davon überzeugt und lehnt einen Rücktritt ab.

Halle (Saale)/MZ - Am 17. Januar 2021 hat Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) seine tägliche Corona-Pressekonferenz gerade beendet, als die Impfverantwortlichen der Stadt gegen 13 Uhr eine Meldung aus dem Diakonie-Krankenhaus erhalten. Zwei Spritzen mit dem Impfstoff von Biontech seien übriggeblieben. Die Nachrückerliste sei abtelefoniert. Vergebens. Den Dosen drohe die Vernichtung. So steht es in einem Gutachten der „Bucerius Law School“ aus Hamburg, das Wiegand zu seiner Entlastung anfertigen ließ. Der OB und seine Büroleiterin Sabine Ernst bekamen seinerzeit die Spritzen.