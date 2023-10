Am ersten November-Wochenende wird in Halle das Lichterfest mit vielen Überraschungen gefeiert. Es wird einen verkaufsoffenen Sonntag geben – und ein „außerirdisches“ Highlight.

Halle (Saale)/MZ. - „Halle greift nach den Sternen“, verspricht Wolfgang Fleischer bei der Vorstellung des Programms zum diesjährigen Lichterfest, das vom 3. bis zum 5. November einlädt – und betont zugleich, dass er mit dieser Behauptung keineswegs übertreibe. Denn das inzwischen zum 19. Male von der City-Gemeinschaft ausgerichtete Lichterfest, das in den dunklen Novembertagen Licht und Glanz in Halles Innenstadt bringen will, wartet in diesem Jahr mit einem besonderen Highlight auf.