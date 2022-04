Halles Kunsthalle Talstraße erinnert an Künstlerschar

Halle (Saale)/MZ - Einer aus dieser kleinen Künstlerschar, die nun in der halleschen Kunsthalle Talstraße gewürdigt werden, hätte es um ein Haar geschafft, seinen Hundertsten im Gedenken an die anderen noch mitzufeiern. Aber der Maler Werner Rataiczyk, freundlicher Nachbar der Kunsthalle und einer ihrer geistigen Anreger, ist zu Jahresbeginn 99-jährig gestorben. So wird die große Ausstellung am Kröllwitzer Saaleufer zu einem kollektiven Nachruf in Einzelhandschriften, klug kuratiert und erlesen arrangiert von Matthias Rataiczyk und seinem Team.