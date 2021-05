Halles Grüne setzen sich mit Bundestagsabgeordneten für autofreie Innenstadt ein

Halle (Saale) - „So viel Platz könnten wir dazu gewinnen!“ Halles Grünen-Chefin Antje Schulz lässt den Spaziergang Revue passieren, den sie gerade mit dem Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir und Wolfgang Aldag, Landesparlamentarier und hallescher Stadtrat, unternommen hat. Vom Hauptbahnhof führte die Tour am Mittwochvormittag zum Leipziger Turm weiter zum Opernvorplatz, und immer wieder ist Antje Schulz aufgefallen, wie viel Raum Autos einnehmen.

Cem Özdemir: „Wir können nicht weiter Verkehrspolitik durch die Windschutzscheibe betreiben.“

Das könnte sich ändern, wenn die Hallenser beim Bürgerentscheid am 6. Juni mehrheitlich für das Konzept zur weitgehend autofreien Innenstadt stimmen – ihr Kreuz also bei „Nein“ setzen. Dass die Fragestellung manchen in die Irre führen könnte, ist ein Gesprächsthema vor dem Opernhaus. Die Grünen setzen dennoch darauf, dass der Bürgerentscheid scheitert und künftig weniger Autos im Stadtzentrum unterwegs sein werden. „Man sagt uns manchmal nach, eine Verbotspartei zu sein“, sagt Özdemir. Dabei gehe es bei der Eindämmung des motorisierten Individualverkehrs neben dem Klimaschutz doch vielmehr darum, die Interessen derjenigen mehr in den Mittelpunkt zu stellen, die mit dem Rad, dem öffentlichen Personennahverkehr oder zu Fuß unterwegs sind.

„Wir können nicht weiter Verkehrspolitik durch die Windschutzscheibe betreiben.“ Möglicherweise komme der nächste Verkehrsminister nicht wieder aus Bayern, blickt Özdemir auf die Bundestagswahl im Herbst. Ob er sich diesen Posten für sich vorstellen kann? Der Grünen-Politiker hält es da nach eigenen Worten mit dem früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel. „Das Amt kommt zum Manne und nicht umgekehrt. Bei den Grünen gilt das natürlich auch für die Frau.“

Weniger Autoverkehr zu erreichen, sei Parteilinie

Vor den Bundestagswahlen stehen neben dem Bürgerentscheid aber ohnehin erst die Wahlen für den neuen Landtag an – und dabei will Wolfgang Aldag erneut ins Magdeburger Parlament einziehen. Mit dem Konzept für weniger Autos in der Innenstadt werde sich zunächst gar nicht so viel ändern, macht er Werbung für ein „Nein“ beim Bürgerentscheid. „Dafür ist es ja ein Konzept, dem Beschlüsse folgen müssen.“ Es sei auf jeden Fall „das richtige Signal, wenn in der größten Stadt des Landes die richtige Richtung eingeschlagen wird“.

Weniger Autoverkehr zu erreichen, sei Parteilinie, sagt Stadtverbandschefin Schulz. „Da sind wir uns durch die Bank einig.“ Es gehe eben auch darum, mehr Freiraum für die Menschen zu gewinnen. „Wir haben uns schon viel zu sehr daran gewöhnt, dass die Autos viel Platz einnehmen.“ Sorgen von Gewerbetreibenden seien verständlich, sagt Özdemir. Aber diese Diskussion habe es schon mit der Schaffung der ersten Fußgängerzonen gegeben. Langfristig würden weniger Autos auch die Verweildauer von Passanten in der Innenstadt erhöhen. (mz)