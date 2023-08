Das am Wochenende in Halles Süden stattfindende Pestalozzi-Parkfest bietet Programm für Jung und Alt. Über den Ursprung der Veranstaltung und die diesjährigen Höhepunkte.

Halle (Saale)/MZ - So viel geballtes Programm und bunten Trubel bekommen die Bewohner in Halles Süden selten geboten. Nun steht der alljährliche Höhepunkt kurz vor der Tür: Gemeinsam mit Kooperationspartnern organisieren der Förderverein Pestalozzi-Parkfest und der Verein Kinder- und Jugendhaus das nunmehr 55. Pestalozzi-Parkfest. Der Startschuss zur diesjährigen Veranstaltung fällt am Freitag, den 1. September, um 18 Uhr. Drei Tage dauert das Spektakel, das die Bewohner generationsübergreifend zusammenführen und unterhalten will.