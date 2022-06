Halles größte olympische Hoffnung: Was Alexander Schüller über die Bahn und die Gastgeber in Peking sagt

Halle (Saale)/MZ - Nun also die Light-Version. „Hier in Innsbruck“, erzählt Halles Bobsportler Alexander Schüller über den Ort des Weltcup-Auftakts an diesem Wochenende, „sind wir sozusagen in einer halben Blase.“ Obwohl er - wie auch alle anderen Anschieber und Piloten - nicht komplett abgeschottet ist von der Außenwelt, so fühlt sich der Athlet vom SV Halle doch mit den Tests, dem Maskentragen und Sicherheitsabstand vor Corona geschützt. „Wir sind ohnehin alle sehr vorsichtig. Sich jetzt zu infizieren, wäre fatal.“