Halles Freibäder eröffnen die Badesaison

Halle (Saale) - Im angenehmen Fichtenschatten des Heidebads riecht es nach Harz. Ein Schaf mäht, wird jäh vom aufheulenden Motor des Radladers unterbrochen. Am Steuer: Mathias Nobel, der mit dem Gefährt über das Gelände düst, um den Sand zu verteilen, der sich gerade am Eingang zu einem großen Haufen türmt. Er muss sich beeilen, Platz zu machen, denn der nächste Lastwagen mit Sand fährt schon vor.

Heidebad startet mit neuem Sand in die Badesaison

„Sand wie Puderzucker“, sagt Nobel, Geschäftsführer der „Bäder- und Eventmanagement GmbH“, die das Heidebad betreibt. Am gestrigen Freitag läutete Nobel am Heidesee die Freibad-Saison in Halle ein. Während der neue Sand „in Ostseequalität“ noch am Strand verteilt wird, genießen die ersten Gäste schon Pommes in der Sonne. Ein paar Leute hätten sich auch schon ins Wasser gewagt, sagt Nobel.

Wer das Heidebad besuchen möchte, müsse „eines der drei Gs“ sein, wie Nobel es nennt: „genesen, geimpft, getestet.“ Dabei werden an einer mobilen Teststation am Eingang zwischen zehn und 18 Uhr kostenlose Schnelltests angeboten. Nobel meint, dass das Hygienekonzept - wie im Einzelhandel - leider eine gewisse Hürde darstellt. Um diese abzubauen, will er auf seine Kundinnen und Kunden zugehen: „Bis auf weiteres ist der Eintritt frei - als Anreiz!“

Nach dem Heidebad öffnen am Samstag auch die Freibäder Saline und Nordbad

Der neue Sand ist nicht das einzige, was Nobel für die Saison im Petto hat: „In zwei Wochen steht unsere neue Cocktail-Bar - da kann man mit verlängerten Öffnungszeiten gemütlich den Tag im Liegestuhl beenden. Außerdem planen wir mit der Stadt einen Naturerlebnispfad im Waldbereich.“

Nach dem Heidebad öffnen am Samstag auch die Freibäder Saline und Nordbad, im Laufe der nächsten Woche außerdem viele Hallenbäder, teilen die Stadtwerke mit. Jedoch bleibt das Maya Mare weiter geschlossen. (mz)