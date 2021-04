Halles Fluss-Schwimmer gegen Müll im Wasser und am Ufer

Halle (Saale) - Müll in der Saale und im Uferbereich ruft immer wieder den Ärger nicht nur bei Halles Bürgern, sondern auch bei den Saaleschwimmern hervor. Ob Feuchttücher, Wattestäbchen oder andere Hygieneartikel - die Saale, so Saaleschwimmer Klaus-Dieter Gerlang, sei an manchen Tagen extrem mit solcherart Unrat verschmutzt. „Offenbar wissen einige nicht, dass diese Hygieneartikel nicht in die Toilette, sondern in den Abfalleimer und damit in den Hausmüll gehören“, so Gerlang, der als regelmäßiger Fluss-Schwimmer oft mit derartigen Dingen konfrontiert wird.

Würden diese Dinge in der Toilette landen, gelangten sie in die Abwasserkanäle und unter bestimmten Umständen dann eben auch in die Saale. Grund dafür sei das Mischwassersystem. Bei Starkregen schaffe es das Kanalsystem nicht, die Regen- und Schmutzwasserfracht im Kanalsystem bis zur Kläranlage abzuleiten, daher laufe es dann an dafür vorgesehenen Stellen über, so Gerlang.

„Vielen sind aber die Risiken nicht bekannt, die nach einem Starkregen bestehen“

Regen- und Schmutzwasserfracht fließt durch sogenannte Entlastungsbauwerke (Überlaufbauwerke) in die Saale. Im Bereich der Gerbersaale und des Mühlgrabens befinden sich laut Gerlang 17 Entlastungsbauwerke, die bei Starkregen das Mischwasser aus der Stadt auf der Seite des Saalestrands auf der Ziegelwiese in die Saale einleiten. Das Wasser fließt dann in diesem verschmutzten Zustand am Strand vorbei. Zudem verstopfen immer mehr Feuchttücher die Pumpen von Abwasserkanälen, bis diese schließlich ganz ausfallen und gereinigt oder repariert werden müssen.

Da sich die Wasserqualität in den letzten Jahren insgesamt verbessert hat, nutzen inzwischen viele die Saale als Badegewässer. „Vielen sind aber die Risiken nicht bekannt, die nach einem Starkregen bestehen“, so Gerlang, der sich von den Stadtwerken mehr Aufklärung und Information zur Problematik wünscht. Als Saaleschwimmer empfehle er, dass Badewillige nach einem Starkregen einen Tag mit dem Baden in der Saale warten sollten. Außerdem appelliert Gerlang an die Bürger, keine Hygieneartikel in die Toilette zu entsorgen und auch die Uferzonen sauber zu halten. (mz/Katja Pausch)