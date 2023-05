Die Sportler des USV Halle waren bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig nicht nur dabei, sondern sind mit starken Leistungen auch auf die Podiumsplätze geschwommen.

Trainer Jörg Hoffmann in der Robert-Koch Schwimmhalle in Halle

Halle (Saale)/MZ - Trainer Jörg Hoffmann kehrt zufrieden von den Deutschen Meisterschaften im Flossenschwimmen zurück, die gerade in Leipzig stattfanden. Insgesamt gingen zwölf Flossenschwimmer vom USV Halle dort in verschiedenen Disziplinen an den Start. Das gesamte Starterfeld bestand aus über 250 Sportlern im Alter von zehn Jahren bis 80 Jahren aus über 30 Vereinen.