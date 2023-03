Halle (Saale)/MZ - Der Delikatessenhändler Norbert Heinlein kann eigentlich keiner Fliege etwas zuleide tun. Stets höflich und um höchste Qualität bemüht, serviert er seinen Stammkunden jeden Tag eine neue Pastetenkreation. Doch durch verhängnisvolle Umstände findet er sich unerwartet als Mörder wieder – und muss nun Leichen anstatt Konserven in seinem Keller stapeln. In welche fatalen Ereignisse sich der Gourmet immer weiter verstrickt, erzählt der hallesche Erfolgsautor Stephan Ludwig in seinem neuen Roman. Das Buch erscheint zwar unabhängig von der beliebten Krimiserie um die beiden Kommissare Zorn und Schröder. Doch die Polizisten erhalten einen Gastauftritt und wie Ludwig verrät, wird Heinleins Fall die Kommissare noch etwas länger beschäftigen.

