Halles emotionalste Baustelle: Sanierung des Riveufers startet

Halle (Saale)/MZ - Im Februar beginnt eines der emotional diskutiertesten Bauprojekte in Halle in den letzten Jahren, die Sanierung des Rive-Ufers an der Saale. Im September 2019 waren zahlreiche Hallenser auf die Barrikaden gegangen, weil für die Arbeiten nach der ursprünglichen Planung ein Großteil der Bäume in der Doppelallee gefällt werden sollten. Der öffentliche Druck zeigte Wirkung. Im Stadtrat wurde der Baubeschluss geändert. 29 Bäume können aber wohl nicht erhalten werden, so die Stadt.

Im Volkspark wollen Vertreter der Stadt sowie der Halleschen Stadtwirtschaft am 1. Februar über den Bauablauf informieren. Ab 20 Uhr soll es um Gestaltung und Einschränkungen gehen. Aufgrund der pandemischen Lage findet die Bürgerversammlung unter der 2G-Plus-Regelung statt. Geimpfte oder Genesene benötigen einen negativen, tagesaktuellen Schnelltest als Zugangsvoraussetzung. Die Teilnehmerzahl ist auf 70 Personen begrenzt. Die Plätze werden nach Voranmeldung vergeben, so die Stadtwerke.

Die Planungen sehen vor, den Promenadenweg zwischen der Giebichenstein- und der Ochsenbrücke nach denkmalgerechten Vorgaben durchgängig mit diagonal verlegten Betonplatten zu erneuern. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Hauptsammler für Regen- und Schmutzwasser, der sich unter dem Weg befindet. Er dient der Promenade als wichtige Unterkonstruktion. Allerdings weist die Abdeckplatte erhebliche Mängel auf. Die Stadtwirtschaft will diese Stahlbetondecke auf einer Länge von 940 Metern ersetzen. Da bei den Arbeiten die oberflächennahen Wurzeln der Bäume freigelegt werden, was sich laut Stadt nicht verhindern lässt, wurden Anordnungen zum Schutz der Linden festgelegt. Alle vorhandenen Bäume sollen einen Stammschutz erhalten. Zudem dürfen die unbefestigten Bereiche zwischen den Bäumen nicht mit Baumaschinen befahren werden.

Wer an der Infoveranstaltung teilnehmen will, muss sich per Mail unter riveufer@swh.de anmelden.