Halle (Saale)/MZ - Rainer Habenstein war sich anfangs nicht sicher, ob er der Richtige für diese Aufgabe ist. Doch durch die Freiwilligenagentur wurden seine Bedenken zerstreut. Er sei in der Lage, eine E-Mail zu schreiben, habe man ihm gesagt. Und dass viel mehr Kenntnisse gar nicht nötig seien. „So bin ich Digitalpate geworden“, sagt der 52-Jährige.

Dank Habenstein gibt es seit Oktober vergangenen Jahres den Digital Treff in Büschdorf. Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat, ab 15.30 Uhr, können Anwohner sich kostenlos beraten lassen, wenn sie etwa unsicher im Umgang mit ihrem Smartphone sind, wenn sie wissen wollen, wie man per App eine Fahrkarte für die Straßenbahn kauft, wie man sich die kürzeste Route anzeigen lässt, um von A nach B zu kommen, oder auch wie man Termine online vereinbart.

Treffpunkt ist stets der Gemeinschaftsraum im Glasdreieck, zu dem man über den Innenhof im Kreuzotterweg 2 gelangt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Mehrere Ehrenamtler geben Auskunft

An einem Mittwoch Mitte März hat auch Wolfgang Böschel den Digital Treff aufgesucht. „Ich wohne in der Siedlung“, sagt der 80-Jährige. Da seine Kinder weit weg wohnen, habe er sonst niemanden, den er fragen könne. Nun sitzt er mit seinen neu gekauften Geräten an der langen Tafel und lässt sich zeigen, wie er die Fotos vom Handy auf den Laptop bekommt.

Überhaupt ist Böschel ein reger Nutzer des Beratungsangebots. „Ich bin öfter hier. Ich habe viele Fragen.“ Das mit den Fotos „kriegen wir hin“, sagt Dieter Matschke, der Wolfgang Böschel an diesem Nachmittag zur Seite steht.

Derzeit sind es sieben Leute, die beim Digital Treff in Büschdorf ihre Hilfe anbieten. Was er über Technik und Digitales weiß, habe er sich selbst angeeignet, sagt Dieter Matschke. Für ihn ist die Beratung die Gelegenheit, einmal raus zu kommen. Und er sagt: „Ich lerne auch dabei.“ Nun sind die ehrenamtlichen Berater vom Digital Treff in Büschdorf für den Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ nominiert.

Die eigenen Kinder haben oft keine Zeit

Laut Rainer Habenstein, der in Halle-Ost auch den Seniorenbesuchsdienst koordiniert und das Bürgersingen initiiert hat, gibt es auf jeden Fall Bedarf für dieses Angebot. Es seien schon Anwohner mit Geräten gekommen, die sie von ihren Kindern geschenkt bekommen haben. Die habe man dann erst einmal ausgepackt.

Den Kindern oder Enkeln fehle manchmal die Geduld, so Habenstein. „Und dann trauen sich die Eltern nicht, Fragen zu stellen.“ Wenn die Älteren dann aber sehen, dass die Bedienung der Geräte gar nicht so schwer ist, „macht ihnen das auch Freude“.

Und mitunter staunen auch die Digitalpaten. Zum Beispiel als kürzlich eine Schülergruppe des Südstadtgymnasiums im Digital Treff zu Gast war und die Beratung übernommen hat. „Da merkt man, wie selbstverständlich das für die ist“, sagt Habenstein. Das Prinzip der Beratung sei zudem, dass die Paten zwar alles erklären, die Ratsuchenden aber selbst alles machen.

Weiterer Digital Treff ist geplant

Digitale Treffs gibt es in Halle bereits auf der Silberhöhe und in der Geiststraße, der in Büschdorf kam nun dazu, in Neustadt soll ein weiterer folgen. „Wir Hauptamtlichen können das nicht abdecken“, sagt Janice Wicklein von der Freiwilligenagentur.

Daher sei es wichtig, dass es vor Ort die ehrenamtlichen Berater gibt. Und damit das Ganze auch in einer netten Atmosphäre stattfindet, werden immer auch Kekse und Kaffee gereicht.

Letztlich geht es laut Janice Wicklein darum, älteren Leuten die Angst vor der digitalen Welt zu nehmen, während sie zugleich auf ein paar Sachen achten.

Nominierung für den Bürgerpreis

Zum 21. Mal verleihen die Mitteldeutsche Zeitung, die Volksbank und die Bühnen Halle den Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“. Ab sofort können Ehrenamtliche aller Altersstufen dafür vorgeschlagen werden: Ob Einzelperson, Verein, Organisation oder loser Zusammenschluss ist dabei egal. Was zählt, ist das ehrenamtliche Engagement für andere.

Den Datenschutz nehmen wir ernst.

Daher bitten wir, bei Vorschlägen, die uns zugeschickt werden, ausschließlich ihre eigene Telefonnummer anzugeben. Schreiben Sie bitte nur auf, wen sie nominieren (nur den Namen), was dafür spricht, dass die Person den Preis erhalten sollte und wo man Informationen über den Nominierten oder die nominierte Gruppe finden kann.