Halles Bürgermeister soll öfter vor die Kamera

Halle (Saale)/MZ - Bürgermeister Egbert Geier (SPD) soll täglich in einer Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage in der Stadt berichten. Das fordert zumindest die Stadtratsfraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler (HH/FW). Eine „transparente und ehrliche Verfahrensweise“ würde Vertrauen in die Arbeit der Verwaltung schaffen, heißt es in einem Antrag der Fraktion. Geier solle erst wieder mit den Pressekonferenzen aufhören, wenn die Suspendierung von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) aufgehoben ist, oder die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt (aktuell beträgt sie über 700).

