Halles Bürgermeister ruft erneut zu Impfungen auf

Egbert Geier wendet sich mit einer Botschaft an die Stadtgesellschaft. Man werde sich von Corona nicht aufhalten lassen, sagt er.

Bürgermeister Egbert Geier hat einen Weihnachtsgruß per Video verschickt..

Halle (Saale)/MZ - Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) hat die Einwohner der Stadt erneut dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Impfungen sind nach derzeitigem Stand der einzige Weg, um Schritt für Schritt aus der Pandemie herauszukommen“, sagte der 56-Jährige in seinem Weihnachts- und Neujahrsgruß, der als Videobotschaft im Internet läuft. Corona werde die Entwicklung der Stadt nicht aufhalten.

Geier zieht zudem eine positive Bilanz für 2021. In der Stadt habe sich viel getan. Zudem sei der Ausblick positiv. „Es gibt viele Anlässe, auf die wir uns freuen können.“ Dazu gehörten die Eröffnung des Planetariums, die Fertigstellung der dritten Feuerwache oder auch der Baustart für die neue Grundschule in der Schimmelstraße. Bei Bildungseinrichtungen und Kitas plane man Investitionen in Höhe von 65 Millionen Euro.

Aber auch gesellschaftliche Themen stünden auf der Agenda. So feiert Halle 2022 nicht nur 100 Jahre Händel-Festspiele, sondern auch Jubiläen bei den Städtepartnerschaften mit Ufa, Karlsruhe und Oulu.