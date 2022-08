Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr zum Laternenfest Halles Bürgermeister kritisiert Verdi - wie die Gewerkschaft kontert

Zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten wird in Halle am Freitag die Havag bestreikt. Das bringt auch Besucher von Halles größtem Volksfest in die Bredouille.