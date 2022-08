Halles beliebtestes Gymnasium weiht Fachkabinette ein

Halle (Saale)/MZ - Die Oberlichter an der Decke durchfluten den Raum mit Tageslicht. Darunter stehen Tische, die auf Rollen hin und her geschoben werden können. In diesem Zimmer direkt unter dem Dach sollen sich die Schüler des Lyonel-Feininger-Gymnasiums von nun an mit Kunst beschäftigen und eigene Werke anfertigen. „Die Fachlehrer hatten die Idee, die guten Lichtverhältnisse hier oben für den Unterricht zu nutzen“, sagt Schulleiter Jan Riedel. Der Raum wurde im Rahmen der umfangreichen Schulsanierung hergerichtet und am Donnerstag Bürgermeister Egbert Geier (SPD) und der Presse präsentiert.