Halle (Saale) - Am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr ist es in der Freyburger Straße in Halle zu einer Körperverletzung gekommen. Laut der Polizei bedrohte ein unbekannter Mann eine Fußgängerin mit einem Taschenmesser.

Die Frau wehrte dies ab und erlitt dabei eine kleine Verletzung am Arm. Anschließend verließ die 42-Jährige den Tatort.