Hallenserin wird erste Frau in der Riege der halleschen Carillonneure

Uta Gräber übt am Spieltisch in der Ulrichskirche für ihren Carillon-Auftritt.

Halle (Saale) - Wenn alles gut geht und Corona den großen Auftritt nicht verhindert, wird Uta Gräber am 30. Mai die „Dame Händel“ und viele andere der 76 Glocken auf dem Roten Turm zum Klingen bringen. Die 21-Jährige verstärkt als erste Frau die Riege der halleschen Carillonneure. Das war so nicht unbedingt geplant, lag für sie als C-Kantorin und Studentin der Kirchenmusik aber auch nicht allzu fern.

21-jährige Studentin startete mitten im Corona-Jahr als Carillonneurein

Ihr Orgellehrer Maik Gruchenberg, selbst regelmäßig am Glockenspiel zu erleben, hat sie auf die Idee gebracht. Sie probierte und fand Gefallen an dem knapp 50 Tonnen schweren Musikinstrument hoch über der Innenstadt. Als sich herausstellte, dass Musiker gesucht wurden, musste sie nicht lange überlegen. Uta Gräber begann sich intensiver mit dem Carillon zu befassen, das der ihr so vertrauten Orgel oder dem Klavier, das sie schon seit der Kindheit spielt, so wenig gleicht. Ihr Start fiel ins erste Corona-Jahr. Üben war weit eingeschränkter möglich als erhofft, und sie ist 2020 auch nur zweimal auf dem Roten Turm zu erleben gewesen.

Durchaus mit Resonanz. So manchen muss sie zum Staunen gebracht hat, dass sie sich als Frau an das körperlich schwer zu spielende Instrument traut. Das weiß Uta Gräber aus Erzählungen – sie selbst hat ja während des Spiels hoch oben keinen Kontakt zum Publikum. Aus dem Munde ihres ersten Orgellehrers, bei dem sie noch vor der Konfirmation in Dessau Unterricht nahm, hörte sie nur Lob. „Er hat sich gefreut“, erzählt die Musikerin.

Carillon anderer Klang und Bedienung als bei der Orgel

Die Orgel sei ihr nach wie vor am nächsten, das Carillon lasse sich viel schwerer spielen. Dazu kommt, dass es nicht möglich ist, an Ort und Stelle zu üben. „Das würde ja die ganze Stadt mithören“, sagt Uta Gräber. Das ist ohnehin so eine Sache, die sie beschäftigt. „Man hat großen Abstand zum Publikum und weiß zugleich, da hören viele Menschen zu.“ Doch der Reiz, das weltweit zweitgrößte Carillon zu spielen, ist für sie weit größer als alle Bedenken. Sicherheit geben ihr ihre musikalischen Fähigkeiten. „Ich weiß ja, wie das Ding funktioniert.“

Neben körperlichen Herausforderungen birgt „das Ding“ auch andere Tücken. „Es ist vom Klang her ein schwieriges Instrument“, sagt Uta Gräber und meint damit, dass das Carillon erstens sehr laut sind und zweitens die Glocken einen Nachhall erzeugen, den es so bei Klavier oder Orgel nicht gibt. Auch die Bedienung sei eine ganz andere: „Orgel spiele ich mit zwei Händen und zwei Füßen, das Carillon mit zwei Fäusten und zwei Füßen.“

Glockenspiel für Hallenserin Nebenbeschäftigung

Aber es gelingt Uta Gräber eben auch, darauf etwas zu spielen, das ihr auf der Orgel noch nicht gelingt. Sie erzählt von Bachs „Fantasie und Fuge in g-Moll“. „Das ist auf der Orgel echt schwer. Ich freue mich schon darauf, wenn ich das spielen kann.“ Aber es gebe eine Bearbeitung des Fugenthemas für Carillon. „Das ist machbar.“

Dabei ist das Glockenspiel für sie Nebenbeschäftigung. Hauptsächlich konzentriert sich Uta Gräber auf ihr Studium und hat dabei die Universität, ist gern im Schlesischen Konvikt zu Hause und die Stadt Halle und viele Menschen zu mögen gelernt. Ob sie einmal bleibt, weiß sie noch nicht. Das hänge von beruflichen Angeboten ab. „In Halle ist die Konkurrenz riesig.“ Fest steht aber schon, dass sie einmal beruflich Kirchenmusik machen möchte. Und dass sie den Ort nicht davon abhängig machen wird, ob es dort ein Glockenspiel gibt. (mz)