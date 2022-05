Hallenserin startet bei Casting-Show durch

Die ehemalige Leistungsturnerin will es wissen - Studentin Kim Janas aus Halle tritt bei „Deutschland sucht den Superstar“ an.

Kim Janas, 22 und Studentin der Sozialen Arbeit, bei ihrem DSDS-Auftritt in Wernigerode

Halle (Saale) - DSDS - Deutschland sucht den Superstar. Zu den Millionen TV-Zuschauern, die die Casting-Show verfolgen, gehört schon lange auch Kim Janas. „Als Kind habe ich wie wohl alle in meinem Alter bei DSDS mitgefiebert“, erzählt die Hallenserin. Nun steht sie selbst als Kandidatin in der aktuellen Staffel vor der Jury, in der Showmaster Florian Silbereisen, Hollands ESC-Gewinnerin Ilse DeLange und Toby Gad, der Mann, der Weltstars wie Beyoncé und Madonna produziert, vertreten sind.