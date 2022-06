Hallenser zeigen Solidarität mit der Ukraine und spenden Schlafsäcke, warme Kleidung und Konserven

Helfer sortieren in den Räumen des Vereins Slawia die Spenden, die an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden.

Halle (Saale)/MZ - Säcke voller Kleidung, Kisten mit Konserven, Schlafsäcke und Isomatten, volle Kartons, soweit man schauen kann - all das stapelt sich am Eingang des Hauses Nummer 22 in der Wilhelm-Külz-Straße. Dort, eine Treppe hoch, hat der Verein Slawia seinen Sitz. Seit der 2001 gegründete Kulturverein am Samstag über die sozialen Netzwerke - wie andere Vereine in Halle auch - spontan zu Spenden für die Menschen im Kriegsgebiet der Ukraine aufgerufen hatte, sind die Vereinsmitglieder und viele Helfer im Dauereinsatz. Denn die Hallenser sind dem Aufruf quasi auf der Stelle gefolgt: Am Sonntag standen Hunderte Menschen mit ihren Spenden Schlange, um der Ukraine zu helfen (MZ berichtete).