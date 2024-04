Halle (Saale)/MZ - Er hat das Bundesverdienstkreuz und im vergangenen Jahr Sachsen-Anhalts wichtigsten Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ bekommen: Gerd Micheel. Die Ehrungen sind eher Ansporn als Ruhekissen. Mit dem Förderverein „Pro Handicap“ organisiert Micheel schon seit 26 Jahren Benefizaktionen. Und es geht weiter. Am 26. April ist im Kultur- und Kongresszentrum (K&K) die nächste Benefizgala geplant.

„Ohne die breite Unterstützung, die wir als Verein anschieben, könnte der Allgemeine Behindertenverband beispielsweise die Kosten für die Begegnungsstätte nicht stemmen“, sagt Micheel. Doch genau dieser Anlaufpunkt in der Ernst-Abbe-Straße sei wichtig, „weil es viele Menschen mit Handicaps gibt, die keine sozialen Kontakte haben und in ihren Wohnungen allein gelassen sind“. Diesen Menschen gebe man das Gefühl, nicht ausgegrenzt zu sein. In den vergangenen über zwei Jahrzehnten hat der Verein schon über eine Million Euro an Spenden eingesammelt.

Die Unterstützer der Spendengala trafen sich am Dienstagabend auf den Treppenstufen des Ratshofs, darunter auch Ministerpräsident Reiner Haseloff. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Mit seinem Herz für Behinderte trifft der Verein in Halle auf ein breites Echo. Für die Benefizgala sind nahezu alle Eintrittskarten schon vergriffen. Und aus der Erfahrung des vergangenen Jahres heraus sollen dieses Mal 2.000 Lose für die Tombola ausgegeben werden – zum Stückpreis von fünf Euro. „Im letzten Jahr hatte ich 1.500 Lose. Und ich dachte, dass ich sie nie los werde. Nach eineinhalb Stunden waren sie alle weg“, erzählt Micheel. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Goldbarren im Wert von über 1.000 Euro.

Am Dienstagabend trafen sich gut 100 Unterstützer vor dem Ratshof, darunter Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Bürgermeister Egbert Geier (SPD). „Dieses Netzwerk ist deutschlandweit einzigartig. Deshalb unterstütze ich den Verein auch seit Jahren“, sagte Haseloff. Auch der Bürgermeister war des Lobes voll. „Ich bin stolz darauf, dass Hallenser aus allen Bereichen hier mitziehen. Sie sorgen dafür, dass jene, denen es nicht so gut geht, nicht alleine gelassen werden.“