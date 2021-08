Hallenser wirft Waschmaschine vom Balkon, weil sie für den Umzug zu schwer war

Halle (Saale) - Zu einem kuriosen Einsatz ist es am Mittwochabend gegen 23.20 Uhr in Heide-Nord gekommen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Anwohner das Möbel aus einem Mehrfamilienhaus geworfen werden.

Die Polizei traf vor Ort ein Mann an, der gerade eine Waschmaschine vom Gehweg räumte. Er gab an, diese im Zuge eines Umzuges vom Balkon geworfen zu haben, da ihm das Tragen durchs Treppenhaus zu schwer war, so die Beamten.