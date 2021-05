Hallenser wird wegen schwerer Misshandlung eines Zweijährigen verurteilt

Halle (Saale) - Ein kleiner Junge mit T-Shirt und Windelpaket sitzt auf dem Fußboden. Er weint. Vor ihm fuchtelt jemand mit einem Stofftier herum und redet auf ihn ein. „Bist Du ein Hässlicher“, sagt eine Männerstimme. „Willst Du später anschaffen gegen? Wirst Du Menschen töten?“ Der immer noch weinende Kleine zeigt nun auch mit einer abwehrenden Handbewegung, dass ihm die Attacke zu viel ist. Dann endet das wackelige Handyvideo..

Vier Jahre und vier Monate in Haft für Hallenser wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen

Gezeigt worden ist es am Montag im Landgericht. Dort musste sich ein 27-Jähriger aus Halle verantworten, weil er den damals noch nicht zweijährigen Sohn seiner Lebensgefährtin über Wochen derart traktiert haben soll. Misshandlung von Schutzbefohlenen lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der ursprünglich für zwei Verhandlungstage angesetzte Prozess endete überraschend schnell. Noch am Montagnachmittag verkündete der Vorsitzende Richter Jan Stengel das Urteil: Der Mann muss insgesamt für vier Jahre und vier Monate in Haft.

Das Gericht verhängte eine sogenannte Gesamtfreiheitsstrafe, in die ein Landgerichtsurteil zu vier Jahren Haft wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vom Dezember einfließt. Die Kammer ordnete damals seine Unterbringung im Maßregelvollzug an. Dorthin wurde er nach der neuerlichen Entscheidung am Montag auch zurückgebracht.

Über Wochen: Hallenser schlägt und misshandelt Zweijährigen

Vor Gericht ließ der Mann seinen Verteidiger erklären, er räume die Vorwürfe der Anklage ein. Mehrfach hat er demnach zwischen April und Juni 2019 mittels stumpfer Gewalt auf das Kleinkind eingewirkt. Zudem soll er ihm mehrfach mit dem Finger ins Gesicht geschnippt haben. „Er kann sich selbst nicht erklären, warum“, sagte der Verteidiger.

Auf Fotos, die ebenfalls im Gericht gezeigt wurden, ist der Junge aus dem Video zu sehen - an vielen Stellen seines Körpers hat er blaue Flecke. Die Rechtsmedizinerin führt die Hämatome in ihrem vor Gericht vorgestellten Gutachten auf Gewalteinwirkung zurück, Einblutungen im Gesicht stammen ihrer Einschätzung nach von Schlägen mit der flachen Hand. Aus der unterschiedlichen Färbung der Hämatome schließt sie, dass es sich um neuere und ältere Verletzungen gehandelt haben muss.

Mutter bleibt im Zeugenstand vage - Sohn lebt bei Pflegeeltern

Mehrfach war seine Mutter mit ihm wegen immer neuer blauer Flecke bei Ärzten, wie sie im Zeugenstand berichtete. Wie oft genau, bleibt unklar. Sie könne sich an vieles aus der Zeit vor zwei Jahren nicht mehr erinnern. „Das habe ich ganz schnell vergessen wollen.“ Sie habe dem Mann mehrfach ihre Kinder anvertraut, wenn sie Erledigungen hatte. Die drei Jahre ältere Tochter habe nie Blessuren gehabt, wenn sie zurückkehrte. Die Hämatome des Jungen habe ihr Lebensgefährte damit erklärt, dass der Kleine aus dem Bett gefallen sei. Auf Nachfragen des Richters, warum sie diese Erklärung mehrfach hingenommen hat, blieben ihre Erklärungsversuche vage.

Der Prozess kam ins Rollen, als eine Familienhelferin den Jungen bei einem Besuch eines Tages ungewohnt apathisch und voller Blessuren vorfand. Die Kinder wurden daraufhin vom Jugendamt in Obhut genommen. Die Tochter lebt heute bei ihrer Großmutter. Der Junge ist bei einer Pflegefamilie untergebracht. Erkennbare Schäden soll er nicht davongetragen haben. (mz)