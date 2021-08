Hallenser werden vorerst keine Ruhe vor der Mückenplage bekommen

Halle (Saale)/MZ - In den kommenden Tagen werden die Hallenser die Heerschar an Mücken in der Stadt wohl noch aushalten müssen. Denn für einen Rückzug der nervigen Insekten bräuchte es zum einen steigende Temperaturen, zum anderen mehr Trockenheit. Beides ist laut Florian Engelmann zumindest bis zum Wochenende in Halle aber nicht zu erwarten.

Mückenplage „eine starke Belastung“ für Hallenser

Wie der Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig sagt, wird es voraussichtlich erst am Samstag wärmer und trockener - zumindest tagsüber. Nachts könne es auch am Wochenende Regen geben. Bis dahin bleibe es dagegen mäßig warm, und es könne immer wieder eine kräftige Husche Regen niedergehen. Laut Florian Engelmann ist das eigentlich ein ganz angenehmes Wetter. Der Wermutstropfen sei eben leider, „dass es sich auch perfekt für Mücken eignet“.

Von einer Mückenplage spricht derweil Jürgen Maßalsky, Vorsitzender des halleschen Stadtverbandes der Gartenfreunde. Er selbst hat seinen Garten im Süden der Stadt in der Anlage Kasseler Straße. Mit den Mücken zu kämpfen habe er dort nicht erst am Abend, sondern schon tagsüber. „Das ist schon eine starke Belastung“, sagt Maßalsky und berichtet unter anderem von zerstochenen Beinen während der Ernte. Zwar helfe der Einsatz von Mückenspray.

„So schlimm war es noch nie“

„Aber etwas chemisches auf der Haut zu haben, das mögen viele nicht.“ Maßalsky hat deshalb schon von vielen Gartenfreunden gehört, denen es zu viel wurde mit den Mücken und die wieder nach Hause gefahren sind. Er selbst verzichtet inzwischen auf das Abendbrot im Garten. „Um 19 Uhr ist es nicht mehr auszuhalten“, sagt er.

Auch Thomas Kassner vom Kleingartenverein Fasanenhain in Bruckdorf findet: „So schlimm war es noch nie.“ Er gehe aktuell „mit ein bisschen weniger Lust in den Garten“. Kassner ist aber auch pragmatisch. Man müsse damit umgehen, sagt er und empfiehlt das Tragen langer Hemden. Denn fest steht auch: „Wir können den Garten ja nicht allein lassen.“