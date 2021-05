Hallenser wegen brutalen Doppelmordes an Frau und Sohn angeklagt

Nach seiner Festnahme am 23. April 2019 durfte der mutmaßliche Täter einen Tag später unter Polizeischutz noch einmal in sein Haus, um Medikamente zu holen. Seit zwei Jahren sitzt er in U-Haft. Die Tat hat er stets bestritten.

Halle (Saale) - Es war ein schöner Frühlingstag, jener 23. April 2019. Thomas H. steht mit Ehefrau Silvia in der Küche seines Hauses in Adeje, einer 48.000 Einwohner zählenden Stadt im Südwesten von Teneriffa. Mit den beiden Söhnen wollen die Eltern, die normalerweise getrennt leben, in ein Waldgebiet fahren. In einer Höhle habe er eine Osterüberraschung für die Familie versteckt, soll der damals 43-jährige Auswanderer gesagt haben.

Frau fliegt mit Kindern über Ostern nach Teneriffa und wollte sich dort vom Hallenser trennen

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass der Hallenser, der seit Jahren auf der kanarischen Insel lebt, nur einen Vorwand suchte und seinen grausamen Plan längst geschmiedet hatte. „Er wollte das Leben seiner Partnerin und das der Kinder beenden“, zitiert die Zeitung „Diario de Avisos“ einen Untersuchungsrichter. Die Anklage wirft Thomas H. vor, seine Frau und seinen damals zehnjährigen Sohn brutal getötet zu haben. Zwei Jahre nach dem Doppelmord soll nun der Prozess in Santa Cruz beginnen.

„Diario de Avisos“ hat die Geschehnisse vom April 2019 anhand der Anklageschrift rekonstruiert. Am 22. April war Silvia H. mit ihren Kindern vom Flughafen Leipzig-Halle auf die Kanaren geflogen. Sie soll sich vorgenommen haben, mit ihrem Ehemann über die Scheidung zu reden. Die Mitarbeiterin einer IT-Firma wollte ein unabhängiges Leben führen. Die Osterferien der Kinder dazu zu nutzen, ihrem ehemaligen Partner reinen Wein einzuschenken, schien passend zu sein.

Brutaler Doppelmord in einer Höhle - der jüngste Sohn überlebt

Doch es kam anders. Die abgelegene Grotte hatte der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft bewusst gewählt. „Er wollte sicherstellen, dass sein Plan funktioniert und verhindern, dass Dritte der Frau zu Hilfe kommen.“ In der Höhle habe er plötzlich seine Frau angegriffen, die 39-Jährige mit Fäusten und offenbar auch mit einem Stein angegriffen. Die Frau muss verzweifelt versucht haben, sich zu wehren, konnten Rechtsmediziner später feststellen. Und als Silvia H. unter der Wucht der Schläge zu Boden fiel, soll der Täter ihr den Kopf mit einem Stein zertrümmert haben. Auch den ältesten Sohn, der seine Mutter verteidigen wollte, soll der Vater brutal derart zugerichtet haben, dass er vor Ort starb.

Dass sein Bruder, zur Tatzeit gerade sieben Jahre alt, überlebte, gilt in Adeje als Wunder. Der Junge war aus der Höhle gerannt und hatte einen anderen Weg gewählt, als den, den der Vater bei der Hinfahrt eingeschlagen hatte. „Diese Entscheidung hat sein Leben gerettet“, sind sich die Behörden sicher. Vier Kilometer soll der Junge in der für ihn unbekannten Gegend durch steile Schluchten geirrt sein, bis er im kleinen Ort La Quinta ankam. Dort nahm sich eine Holländerin, die Deutsch spricht, des Kindes an. Die 59-Jährige alarmierte die Polizei.

Zwei Jahre nach Verbrechen auf Teneriffa beginnt Prozess gegen Hallenser

„Der Täter hatte seinen Sohn seinem Schicksal überlassen, in dem Glauben, dass er sterben würde“, zitiert „Diario de Avisos“ die Anklagebehörde. Der Junge lieferte den Ermittlern auch die entscheidenden Hinweise. Thomas H. wurde noch am Abend des 23. April festgenommen. Er war laut dem Untersuchungsergebnis nach Hause gefahren, hatte die blutverschmierte Kleidung ausgezogen und sich ins Bett gelegt. Am nächsten Tag wurden bei einer groß angelegten Suchaktion die Leichen entdeckt. Der Mann bestreitet, der Mörder zu sein.

„Es ist gut, dass endlich der Prozess beginnt“, sagt Klaus Wiechmann von der Staatsanwaltschaft Halle. Dort wurde nach dem Doppelmord eine Akte angelegt. „Wir ermitteln nicht. Da es sich bei den Beteiligten aber um Deutsche und Hallenser handelt, haben wir dazu einen Vorgang.“ Wann der Prozess beginnt, steht noch nicht fest.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Hallenser

Eine MZ-Anfrage ließen die Justizbehörden auf Teneriffa bislang unbeantwortet. Die Anklage fordert für Thomas H. lebenslange Haft. Die Behörden sollen zudem drei Wohnobjekte in Halle beschlagnahmt haben, um Schadensersatzansprüche des Jungen, der überlebte, abzusichern. Der Schüler soll laut „Bild“ bei seinen Großeltern in Sachsen leben. Seine Aussagen hatte das Gericht nach der Tat aufzeichnen lassen, um dem Kind den Prozess zu ersparen. (mz)