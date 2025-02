In Halle wird an diesem Sonntag gewählt. Es findet sowohl die Stichwahl für den neuen Oberbürgermeister der Stadt, als auch die Wahl des neuen Bundestages. Die MZ begleitet den Tag mit einem Liveticker.

Halle (Saale)/MZ - Insgesamt 186.600 Hallenser sind aufgefordert, an diesem Sonntag einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Zwei Kandidaten hatten sich vor drei Wochen in der ersten durchgesetzt: Egbert Geier (SPD) und Alexander Vogt (parteilos). Die heutige Stichwahl entscheidet, wer von beiden Halles neuer Oberbürgermeister wird. Wahlberechtigt sind Hallenser ab 16 Jahren.

Daher können 178.000 Hallenser an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen. Hier gilt das Mindestalter von 18 Jahren. Im gesamten Wahlkreis 71, der die Stadt Halle ebenso umfasst wie Teile des Saalekreises und Anhalt-Bitterfelds, gibt es rund 215.000 Wahlberechtigte. Und es gibt insgesamt zehn Direktkandidaten, die im Wahlkreis 71 zur Bundestagswahl antreten. Das sind Christoph Bernstiel (CDU), Janina Böttger (Die Linke), Eric Eigendorf (SPD), Falko Kadzimirsz (Freie Wähler), Yana Mark (FDP), Adrian Manuel Mauson (MLPD), Christopher Pekel (Die Partei), Alexander Raue (AfD), Luca Salis (Die Grünen) und Martin Schröder (Bündnis Deutschland).

OB-Kandidaten Geier und Vogt im Live-Duell

Vor der Stichwahl am heutigen Sonntag trafen sich die beiden Oberbürgermeisterkandidaten Egbert Geier (SPD) und Alexander Vogt (parteilos) zu Wochenbeginn in Halle zum Streitgespräch bei der MZ. Das ganze Rededuell können Sie sich hier erneut ansehen.

Im TV-Studio der Mitteldeutschen Zeitung lieferten sich Egbert Geier und Alexander Vogt ein Rededuell. Moderiert wurde es von den MZ-Reportern Dirk Skrzypczak und Jonas Nayda. Foto: Katrin Sieler

8 Uhr: Die Wahllokale öffnen

In Halle öffnen die Wahllokale. Sie sind bis 18 Uhr an diesem Sonntag, den 23. Februar, geöffnet. Und zum Beispiel im Paulusviertel nutzen zahlreiche Bürger auch die frühe Stunde, um ihre Stimme abzugeben. Der Zulauf im Wahllokal in der Lessing-Grundschule in der Schleiermacherstraße ist jedenfalls von Beginn an da.

Susann Wangerin und Ines Kupfer (von links) waren die Ersten, die ihre Stimme abgeben wollten. Foto: Denny Kleindienst

Schon kurz vor 8 Uhr warteten Susann Wangerin und Ines Kupfer vor einem der zahlreichen Wahlräume in der Lessing-Grundschule. Sie waren die Ersten an diesem Sonntag. Ines Kupfer erklärte, sie hätte gern noch früher abgestimmt, gern schon um 6 Uhr. „Ich habe 600 Kilometer vor mir. Ich möchte noch nach Österreich“, sagte sie. Dort besucht sie die Familie.

Susann Wangerin sagte: „Ich muss gleich zur Arbeit.“ Ihr stehe ein 24-Stunden-Dienst bevor und später an diesem Sonntag wäre keine Zeit mehr gewesen zum Wählen. Wangerin ist Sozialpädagogin und arbeitet in einer Wohngruppe.