Hallenser steht seit 3 Tagen vor der rumänischen Grenze im Stau

Ein Hallenser steht seit 76 Stunden im Stau vor der Grenze nach Rumänien. Was er in den vergangenen Tagen im Kriegsgebiet erlebt hat.

Halle (Saale)/MZ - Als Alexander Barschel am Donnerstag, 24. Februar, früh um 6.30 Uhr in seiner Wohnung in der zentralukrainischen Großstadt Dnipropetrowsk aufwacht, hat er über 100 Benachrichtigungen auf seinem Handy. Schnell ist ihm klar: Zur Arbeit wird er heute nicht mehr gehen, denn in der Nacht ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgebrochen. Womit fast niemand gerechnet hätte, ist eingetreten.