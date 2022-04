Hallenser sind sauer - Proteste gegen Vollsperrung der Peißnitzbrücke

Halle (Saale)/MZ/KPA - Rund 30 Hallenser haben sich am Dienstag zu einer Protestdemo gegen die angekündigte Vollsperrung der Peißnitzbrücke eingefunden. Eingeladen hatten die Grünen, zudem waren Vertreter des Vereins Fuss e. V., des ADFC und des Peißnitzhaus-Vereins sowie zahlreiche zufällige Passanten vor Ort, um ihren Protest gegen das Vorhaben der Stadt zu äußern, die Brücke ab sofort für sechs Wochen für den Verkehr zu sperren. Kritik gab es auch an der Art der (Nicht)-Kommunikation der Stadt: So haben die Betroffenen, darunter der Peißnitzhaus-Verein, aber auch die Veranstalter des SWH-Saale-Jazz, der am Samstag auf der Peißnitz stattfinden soll, lediglich aus der Presse von der sofortigen Vollsperrung der wichtigen Verbindung zwischen Innenstadt und Peißnitz erfahren.