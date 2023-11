Gut geparkt oder einfach hingeworfen? E-Scooter sind nicht jedermanns Freund in Halle.

Halle/MZ. - Diese Befragung hat es in sich: Weniger als jeder Zweite, nur 46 Prozent der Hallenser fühlen sich als Fußgänger sicher auf den Straßen der Saalestadt. Der Allgemeine Deutsche Verkehrsclub (ADAC) hat in 16 Großstädten nachgefragt, wie Fußgänger die Situation einschätzen. In Halle ist sie schlechter als im Schnitt der anderen Städte. Hier fühlen sich 51 Prozent der Befragten sicher.