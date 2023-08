Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die Pakete stapeln sich in dem kleinen Vorraum des Einfamilienhauses in Kröllwitz. Auf der Fensterbank stehen Nudeln, Reis, Ketchupflaschen, Kekse und Konserven, die Wolfgang Kupke in noch weiteren Kisten verpacken will. Wo genau die Lebensmittel ankommen, weiß der 83-jährige Hallenser nicht. Er verschickt sie als Hilfspakete in die Ukraine. Dorthin, wo Menschen im Krieg immer noch alles verlieren und ums Überleben kämpfen müssen.