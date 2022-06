Hallenser kritisieren Live-Übertragung

Stadtratssitzung in der Ulrichskirche in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Video-Übertragung von der monatlichen Stadtratssitzung soll verbessert werden. Das fordert die Fraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler (HH/FW). „Die Beschwerden aus der Bevölkerung häufen sich“, sagt Fraktionsvorsitzender Andreas Wels. Für Zuschauer am Bildschirm seien teilweise ganze Wortbeiträge nicht zu verstehen, weil die Qualität des Videos und des Tons so schlecht sei. HH/FW will die Stadtverwaltung beauftragen, bis Januar ein neues Konzept für die professionelle Übertragung der Sitzungen zu erarbeiten.