Hallenser Indie-Folk-Duo lässt sich von Erinnerung an intensives Unterwegssein inspirieren

Max König (l.) und Eric Kröber betreiben ein Bandprojekt mit kompliziertem Namen, aber feiner Musik: „Myths of a Thistle“ bedeutet so viel wie Mythen der Distel - das Nationalsymbol der Schotten.

Halle (Saale) - Bei der Ansage ihres Bandnamens im Laufe eines Konzerts kann es durchaus vorkommen, dass das Publikum glaubt, sich verhört zu haben: Wie heißen die beiden da auf der Bühne noch mal? „Myths of a Thistle“ - so das Musikprojekt von Eric Kröber und Max König - kann gerade hierzulande dank komplizierter englischer Buchstabenfolge schnell in allgemeinem Gezischel enden.

Bandname inspiriert durch schottisches Nationalsymbol

„Macht nichts - im Gegenteil“, sagt Eric Kröber, der die Herkunft des Namens (zu deutsch: Mythen der Distel) damit erklärt, dass Bandkollege Max auf seinen Reisen länger auch durch Schottland zog. „Dort hat mich verblüfft, dass die Schotten diese Pflanze zum Nationalsymbol erklärt haben, während andere Länder stolze Tiere wie Adler, Bär oder Löwe verehren“, erklärt Max König.

Schnell war das Duo sich einig, fortan mit seiner Musik - Indie-Folk mit Einflüssen von Arctic Monkeys, Lou Reed, Nina Simone, Nick Cave, Bob Dylan, The Last Shadow Puppets, Leonard Cohen, Julian Casablancas, Noel Gallagher oder Tom Petty - der stachligen Schönheit zu huldigen.

Neuer Song von „Myth of a Thistle“ gemeinsam mit Ex-Hallenser und Musiker Til Kolare

Als Duo sind Songwriter Kröber und Sänger König seit 2018 unterwegs - nachdem beide 2010 in Halle ihr Studium begonnen hatten, König wenig später aber erstmal bis 2017 auf Weltreise war. „Ich hatte Eric, der noch seine Band Lightcap hat, bei einem Konzert erlebt und ihn gefragt, ob wir nicht zu zweit Musik machen wollen“, so König. Zusammen nahm man alle Jam Sessions, die Halle bis vor Corona zu bieten hatte, mit - und hinterließ stets ein begeistertes Publikum. Grund genug, mehr daraus zu machen.

Inzwischen kann „Myths of a Thistle“ auf einiges verweisen: Ihre Songs, geschrieben von Eric, werden im Radio gespielt, es gibt etliche Auftritte und seit 2020 das Album „A Drunk Man looks at the Thistle“. Und seit dem 2. Juli gibt’s die Gitarrenballade „Friends“, gemeinsam mit Ex-Hallenser und Musiker Til Kolare produziert - in Erinnerung an intensives Unterwegssein im Sommer 2019.

Die Band spielt Sonntag, 15 Uhr, im Felsengarten Talstraße, mehr zur Band auf mythofhistle.com.