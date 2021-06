Hallenser hilft Polizei bei Suche nach gestohlenem E-Bike und lässt Diebe auffliegen

Halle (Saale) - In der Nacht vom Freitag auf Samstag ist es zu einem Diebstahl in der Torstraße in Halle gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Polizeirevier gegen 23.40 Uhr durch das Opfer eines Fahrraddiebstahls kontaktiert, dass sich der GPS-Tracker seines in der Nacht entwendeten E-Bikes aktiviert hat und dieses sich nun im Stadtgebiet bewegt.

Mithilfe des Trackers orteten die Polizei das E-Bike in der Fritz-Kießling-Straße in einem dort abgestellten und verschlossenen Pkw, mit litauischen Kennzeichen. In dem Pkw befanden sich zwei weitere E-Bikes. Die Polizei öffnete mit einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Halle das Auto und überprüfte die darin befindlichen E-Bikes.

Die Beamten konnten alle drei Räder gemeldeten Diebstählen in der Stadt zu ordnen. Die aufgefundenen E-Bikes haben einen Anschaffungswert von 14.500 Euro und werden im Laufe des Montags den Eigentümern übergeben. Im Rahmen der Ermittlungen im Umfeld des Pkw setzten die Beamten einen Fährtenhundes ein, der Hinweise auf ein Grundstück im näheren Umfeld gab. Die Polizei leitete umfangreiche Ermittlungen ein und der betreffende Pkw wurde sichergestellt. (mz)