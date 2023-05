Halle (Saale)/MZ - Elfriede und Wolfgang Oehler sitzen nebeneinander auf dem Sofa im Wohnzimmer ihrer kleinen Zweizimmerwohnung. Auf einem Tisch am Fenster steht ein frischer Blumenstrauß. Ein herzförmiger Luftballon, auf dem „Happy Birthday“ steht, schwebt an einem Band befestigt darüber. Elfriede Oehler ist 87 Jahre alt geworden. Doch in den kommenden Tagen gibt es in der Familie noch mehr Gründe zum Feiern. Am 7. Juni sind die Oehlers seit 65 Jahren verheiratet und haben damit die Eiserne Hochzeit erreicht.

