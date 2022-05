Hallenser eröffnet erste Ramen-Bar der Stadt in der Puschkinstraße

Hatte früher auch eine eigene Kaffeerösterei auf Rügen und im Allgäu: Alik Kunze in seinem neuen Laden in Halle.

Halle (Saale)/MZ - In Jena und Leipzig hat sich Alik Kunze im Vorfeld die Ramen-Bars etwas genauer angesehen, in Halle werden die typisch japanischen Nudeln ohne Ei zwar in einigen Restaurants angeboten, eine richtige Ramen-Bar fehlte bisher aber in der Stadt. Der 52-jährige Hallenser hat dies geändert.