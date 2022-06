Hallenser erinnern sich zum 95. Geburtstag an Hans-Dietrich Genscher

Halle (Saale) - Ein kleiner Junge ist am 21. März 1927 in Reideburg geboren worden, der als Außenminister der Bundesrepublik von 1974 bis 1992 Geschichte geschrieben hat: Hans-Dietrich Genscher. Der 2016 verstorbene Liberale würde an diesem Montag seinen 95. Geburtstag feiern. Zwar gibt es coronabedingt in diesem Jahr keine Feiern, die an den berühmten Hallenser erinnern, wohl aber Menschen, die am heutigen Ehrentag an Genscher denken. „Wir sprechen jedes Jahr zu Genschers Geburtstag einen Toast auf ihn aus“, sagt Stefan Mark, Geschäftsführer des FDP-Kreisverbandes. Doch wegen des Ukraine-Kriegs und Corona sei keine Veranstaltung möglich. „Wir werden was in den sozialen Medien machen“, sagt er.

