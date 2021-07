Hallenser Ehepaar erinnert sich an großen Festumzug zum 1.000-jährige Bestehen Halles 1961

Halle (Saale)/MZ - Es ist der heißeste Tag des Jahres 1961. Karla Kittel steht in Biedermeier-Verkleidung im Gebiet der Franckeschen Stiftungen und wartet auf ihren Einsatz. Nach Stunden ist es so weit: Als 46. Gruppe zieht die „Gründung der Singakademie“ durch die Straßen Halles. Hinter dem Mann, der Gründer Robert Franz spielt, folgt eine rein weibliche Gruppe. Beim Festumzug wird sie besonders bejubelt. „Die anderen Gruppen waren ja oft eher kriegerisch, da kamen wir als Frauen gut an“, erinnert sich die mittlerweile Karla Schönfeld heißende Frau.

Karla Kittel in Laufrichtung vorne rechts im dunklen Kleid (Foto: Fotoarchiv Werner Schönfeld)

Hallenserin sang für Robert-Franz-Singakademie - Ehemann war Leiter des Fotoclubs im Kulturbund

Sie sitzt im Wohnzimmer mit ihrem Mann Werner, der ein umfangreiches Fotoarchiv des großen Umzugs besitzt, den Höhepunkt der 1.000-Jahrfeier der Stadt Halle am 2. Juli 1961. Auch er war - als frisch gebackener Schulabgänger - an diesem heißen Julitag vor Ort, stand allerdings mit seinen Eltern als Zuschauer in der Menge.

Die beiden Eheleute lernten sich erst etwas später bei einem Fototermin kennen. Karla Schönfeld sang nämlich tatsächlich für die Robert-Franz-Singakademie (nur üblicherweise nicht in historischen Kostümen), während Werner Schönfeld Leiter des Fotoclubs im Kulturbund geworden war.

Napoleon zu Pferde (Foto: Fotoarchiv Werner Schönfeld)

Bei einem Gastauftritt der Sängerinnen in Ungarn kam er als Fotograf hinzu. Schnell stellten sie fest, dass er auch ein Bild von ihr beim Festumzug in seinem Archiv hatte. Mehrere Male veranstalteten die beiden bereits Fotoausstellungen mit Aufnahmen vom Stadtgeburtstag. Die erste im Winter 1968 fand in einem ungeheizten Treppenhaus statt, und dennoch hätten die Leute stundenlang in den Bildern geschwelgt, erinnert sich Werner Schönfeld.

Herolde zu Pferde leiten den Festumzug an. (Foto: Fotoarchiv Werner Schönfeld)

Hallenser hat ein beeindruckendes Archiv ausgebaut

Die Leidenschaft für die Fotos ist ihm anzusehen. Wie ein Liebhaber redet er über die Motive: über die Fototechnik, die Standorte, die Kostüme und die zugrundeliegenden historischen Begebenheiten. Die Pferde der Generale lassen ihn auch 60 Jahre später noch innehalten: „Ein schönes Tier!“, sagt er und seine Frau ergänzt: „Ein Apfelschimmel.“

Der große Komponist Händel (Foto: Fotoarchiv Werner Schönfeld)

Besonderes Mitleid haben die beiden mit denjenigen, die die Kosmonauten mimten. Den ganzen Tag mussten sie in der prallen Sonne mit Raumanzug-Kostümierung aushalten. „Keiner hatte es an diesem Tag härter“, sagt Werner Schönfeld. Es ist ein beeindruckendes Archiv, das Werner Schönfeld aufgebaut hat. Er freut sich, bildreich an den Festumzug zu gedenken.