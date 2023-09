Niclas Scholz, Frontmann der halleschen Rockband Blacktane, stellt sich bei ProSieben und SAT.1 den „Blind Auditions“ der 13. Staffel von „The Voice of Germany“. Wie es dazu gekommen ist.

Sänger von Blacktane: Wie schlägt sich "Fischi" am Freitag bei den "Blind Auditions"?

Hallenser bei „The Voice of Germany“

Niclas Scholz, genannt „Fischi“, will „The Voice of Germany“ rocken. Kollegen, Freunde und Familie drücken dem Hallenser fest die Daumen.

Halle (Saale)/MZ - Seine Freunde nennen ihn „Fischi“ – und sie stehen voll hinter ihm. Niclas Scholz, spätestens seit dem erfolgreichen Auftritt seiner Band Blacktane beim halleschen Bandcontest 2021 einem breiten Publikum bekannt, will es wissen: „Fischi“ tritt bei der 13. Staffel von „The Voice of Germany“ an.