Hallenser baut fünf Unfälle unter Drogeneinfluss

Halle (Saale)/MZ - Ein 31 Jahre alter Hallenser hat im Drogenrausch eine Amokfahrt durch Halle gestartet und dabei fünf Unfälle verursacht. Laut Polizei hatten sich die Vorfälle am Montag ereignet. So hatte er in den Morgenstunden auf einem Hinterhof in der Großen Brauhausstraße zunächst ein anderes Auto gerammt. Gegen 13 Uhr fuhr er dann auf dem Jerusalemer Platz auf einen Pkw auf. „Der Verursacher wollte flüchten. Daraufhin holte die betroffene Autofahrerin ihr Handy heraus, um das Auto des Mannes und die Schäden an ihrem Wagen zu fotografieren“, so die Polizei. Der 31-Jährige habe daraufhin der Frau, ebenfalls 31 Jahre alt, das Handy aus der Hand und die Faust in Gesicht geschlagen. Anschließend fuhr er davon.

Irrfahrt endet an der Moritzkirche

Allerdings sorgte er weiter für eine Spur der Verwüstung. Im Bereich der Moritzkirche rammte er seitlich zwei abgestellte Fahrzeuge. In der Folge verursachte er einen weiteren Unfall, bis die alarmierte Polizei der Amoktour ein Ende setzte. Die Beamten stellten bei dem 31-Jährigen Anzeichen für Drogenkonsum fest. Daraufhin wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei zog zudem seinen Führerschein ein. Wie hoch der Sachschaden ist, den der Mann verursachte, ist unklar.