Die Feierstunde am Denkmal des Komponisten bildet den Auftakt zu den Händel-Festspielen 2023. Welche hochkarätigen Gäste in Halle erwartet werden.

Auch in diesem Jahr dirigiert Bernd Ruf das „Bridges to Classics“-Konzert in der Galgenbergschlucht – erstmals zusammen mit seinem Sohn Ilja.

Halle (Saale)/MZ - - Händelfreunde aus aller Welt haben das Datum schon lange im Kalender angekreuzt, ja mehr noch – Hotels und Tickets sind längst gebucht: Am Freitag beginnen in Halle die Händel-Festspiele, die in diesem Jahr unter dem Motto „Die Oper: Streit um Dideldum und Dideldei“ stehen und bis zum 11. Juni ein Feuerwerk an Veranstaltungen bereithalten. Und auch ein Jahr nach dem besonderen, nämlich 100. Jubiläum der Festspiele haben sich 2023 wieder hochkarätige internationale Stars angesagt, gibt es Veranstaltungen von Oper über Oratorien bis zu Festkonzerten und genreübergreifenden Formaten – für Opernfreunde, Familien und junge Leute.