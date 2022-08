Halle zählt zu kriminellsten Städten - Junge Union und FDP fordern Verwaltung zum Handeln auf

Halle (Saale)/MZ - Halle gehört zu den gefährlichsten Großstädten in ganz Deutschland. Das hat das ZDF berichtet und sich auf Daten aus der polizeilichen Kriminalstatistik für 2021 bezogen. Darin ist aufgelistet, in welchen deutschen Städten die meisten Straftaten pro 100.000 Einwohner registriert wurden. Halle belegt in dem Ranking nach Berlin, Frankfurt am Main und Hannover Platz vier. Konservative und liberale Kommunalpolitiker fordern die hallesche Stadtverwaltung deshalb zum Handeln auf.