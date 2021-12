Halle: Zahl der Corona-Toten steigt, Inzidenz sinkt

Das Gesundheitsamt der Stadt meldet am Dienstag zwei weitere Opfer der Viruserkrankung. Die Infektionswelle hat hingegen an Kraft verloren.

Halle (Saale)/MZ - In Halle sind zwei weitere Menschen nach Angaben der Stadt an Corona verstorben. Die Zahl der Toten, die nachweislich dem Virus zum Opfer gefallen sind, steigt damit seit Beginn der Pandemie im März 2020 auf 190 Personen. Es gibt aber auch vorsichtig positive Nachrichten. Zwar kamen am Dienstag 140 Neuinfektionen hinzu, die Inzidenz hingegen sank leicht um 1,26 auf nun 343,53 Fälle.

Der Öffentliche Gesundheitsdienst der Stadt bietet Impfungen an zwei Standorten an: Heinrich-Pera-Straße und Burgstraße. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. An beiden Standorten sei zudem ausreichend Impfstoff der Hersteller Moderna und Biontech vorhanden, heißt es. Es gelten aktuell keine Einschränkungen. Aktuell haben 78,4 Prozent der Einwohner zwei Impfungen erhalten, 38,1 Prozent sind geboostert.