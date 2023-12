Was Besucher außer Schneeballschlacht auch ohne Schnee, Glühwein und Karussell noch auf dem Wintermarkt in Halle erwartet.

Halle (Saale)/MZ. - „Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Wintermarkt“ – für viele Weihnachtsmarkthändler trifft das in Halle zu. Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag sind einige der Budenbesitzer und Betreiber von Fahrgeschäften schon wieder am Start. Dann nämlich öffnet auf dem halleschen Marktplatz der Wintermarkt – seit 13 Jahren Tradition in der Saalestadt und ein von Besuchern aus der ganzen Region gut angenommenes Angebot nach den Festtagen.