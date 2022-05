Halle will Müll reduzieren: Kommt eine Steuer auf Pappbecher?

Derzeit landet zu viel Biomüll in der schwarzen Tonne. Die Stadt will die Bürger stärker dafür sensibilisieren, ihren Abfall besser zu trennen.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt will die jährliche Müllmenge weiter reduzieren. Nachdem sich mehrere Stadträte ambitioniertere Ziele im Abfallkonzept gewünscht hatten, stellte die Verwaltung im Ordnungs- und Umweltausschuss am Donnerstag weitere Maßnahmen vor, wie Abfall vermieden und noch besser verwertet werden kann. Laut Burkhardt Jänicke, Prokurist der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft (HWS), stellen vor allem die „Fehlwürfe“ in die schwarze Tonne ein großes Problem dar. Die Ausschussmitglieder stimmten dem aktualisierten Abfallkonzept nach einer langen Debatte mehrheitlich zu.